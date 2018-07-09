Украина продолжает обсуждать с ЕС вопрос развертывания миротворческой миссии - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Украина и Европейский Союз продолжают обсуждать вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск на совместном брифинге с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и Президентом Украины Петром Порошенко по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе, передает УНН.
"Определенный успех, который мы увидели по направлению к оккупированной территории миротворческой миссии, мы продолжаем обсуждать этот вопрос. И я поздравляю ту поддержку лидеров ЕС, так называемый патронаж, моей инициативы миротворческой миссии для того, чтобы мы могли освободить оккупированную территорию", - сказал он.
Ранее Президент обсудил с генсеком ООН миротворческую миссию на Донбассе и освобождение политзаключенных.