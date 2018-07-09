Украина продолжает обсуждать с ЕС вопрос развертывания миротворческой миссии - Порошенко

"Определенный успех, который мы увидели по направлению к оккупированной территории миротворческой миссии, мы продолжаем обсуждать этот вопрос. И я поздравляю ту поддержку лидеров ЕС, так называемый патронаж, моей инициативы миротворческой миссии для того, чтобы мы могли освободить оккупированную территорию", - сказал он.

Ранее Президент обсудил с генсеком ООН миротворческую миссию на Донбассе и освобождение политзаключенных.