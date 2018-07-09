Україна продовжує обговорювати з ЄС питання розгортання миротворчої місії – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Україна та Європейський Союз продовжують обговорювати питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це заявив глава Європейської ради Дональд Туск на спільному брифінгу з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та Президентом України Петром Порошенком за підсумками саміту Україна-ЄС у Брюсселі, передає УНН.
“Певний успіх, який ми побачили щодо направлення до окупованої території миротворчої місії, ми продовжуємо обговорювати це питання. І я вітаю ту підтримку лідерів ЄС, так званий патронаж, моєї ініціативи миротворчої місії для того, щоб ми могли звільнити окуповану територію”, — сказав він.
Раніше Президент обговорив з генсеком ООН миротворчу місію на Донбасі й звільнення політв’язнів.