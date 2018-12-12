Украина продолжает не пускать россиян на свою территорию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. С начала введения военного положения в Украине не пустили 1050 россиян. Зато Россия не пустила на свою территорию около 300 украинских. Об этом корреспонденту УНН сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.
"Не пустили чуть больше 1050 россиян на территорию Украины. А украинцев на территорию России почти 300", - отметил Слободян.
Напомним, по состоянию на 9 декабря с начала действия военного положения работники Государственной пограничной службы (ГПС) не пустили в Украину 900 граждан Российской Федерации, в РФ из-за запрета российских пограничников за этот период не смогли попасть более 250 украинцев.
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Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением - осуществление гуманитарной миссии, например, побывать на похоронах.