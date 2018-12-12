Україна продовжує не пускати росіян на свою територію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. З початку введення воєнного стану в Україну не впустили 1050 росіян. Натомість Росія не впустила на свою територію близько 300 українців. Про це кореспонденту УНН повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.
"Не впустили трошки більше 1050 росіян на територію України. А українців на територію Росії майже 300", - зазначив Слободян.
Нагадаємо, станом на 9 грудня з початку дії воєнного стану працівники Державної прикордонної служби (ДПС) не пустили в Україну 900 громадян Російської Федерації, в РФ через заборону російських прикордонників за цей період не змогли потрапити понад 250 українців.
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Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком - здійснення гуманітарної місії, наприклад, прибуття на похорон.