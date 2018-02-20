Украина продолжит сотрудничество с МВФ - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом во время конференции "Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине" заявил председатель правительства Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Мы будем продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом, мы будем удерживать макроэкономическую стабильность. Мы будем инвестировать в модернизацию украинской инфраструктуры и наращивать украинский экспорт", - заявил В.Гройсман.
Как сообщал УНН, в Международном валютном фонде пока не определили, когда отправят очередную миссию в Украину.