Україна продовжить співпрацю з МВФ - Гройсман

“Ми будемо продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом, ми будемо утримувати макроекономічну стабільність. Ми будемо інвестувати в модернізацію української інфраструктури і нарощувати український експорт”, — заявив В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, у Міжнародному валютному фонді поки не визначили, коли відправлять чергову місію в Україну.