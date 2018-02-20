Україна продовжить співпрацю з МВФ - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Україна продовжить співппрацю з Міжнародним валютним фондом. Про це під час конференції “Міжнародна зустріч високого рівня з питань реформ в Україні” заявив голова уряду Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Ми будемо продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом, ми будемо утримувати макроекономічну стабільність. Ми будемо інвестувати в модернізацію української інфраструктури і нарощувати український експорт”, — заявив В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, у Міжнародному валютному фонді поки не визначили, коли відправлять чергову місію в Україну.