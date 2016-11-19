Украина представила ПА НАТО доказательства участия кадровых военных РФ с 75 в / ч в войне на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. На годовом заседании Парламентской Ассамблеи НАТО в Стамбуле начался Комитет по вопросам гражданского измерения безопасности. Специально для демонстрации на мероприятии для членов ПА НАТО украинская делегация представила две видеопрезентации, подготовленные InformNapalm. Об этом сообщила народный депутат, председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз на своей странице в Facebook, передает УНН.
Как сообщила И.Фриз, одна презентация "демонстрирует идентифицированную российскую военную технику, поставляемую путинским режимом на восток Украины для участия в боевых действиях против Украины. Вторая - доказательства участия кадровых российских военных из 75 военных частей в войне на Донбассе ".
Напомним, в докладе "Две войны Украины: защита независимости и внедрение реальных реформ" указано, что Россия продолжает игнорировать требования минских соглашений по отводу иностранных войск из Донбасса.