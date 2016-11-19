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Україна презентувала на ПА НАТО докази участі кадрових військових РФ з 75 в/ч у війні на Донбасі

Україна презентувала на ПА НАТО докази участі кадрових військових РФ з 75 в/ч у війні на Донбасі

Київ • УНН

 • 13262 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. На річному засіданні Парламентської Асамблеї НАТО в Стамбулі розпочався Комітет з питань цивільного виміру безпеки. Спеціально для демонстрації на заході для членів ПА НАТО украінська делегація презентувала дві відеопрезентації, що підготовлені InformNapalm. Про це повідомила народний депутат, Голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Як повідомила І.Фріз, одна презентація “демонструє ідентифіковану російську військову техніку, що поставляється путінським режимом на Схід України для участі в бойових діях проти України. Друга — докази участі кадрових російських військових з 75 військових частин у війні на Донбасі”.

Нагадаємо, у доповіді "Дві війни України: захист незалежності та запровадження реальних реформ" зазначено, що Росія продовжує ігнорувати вимоги мінських угод щодо відведення іноземних військ із Донбасу.

Українські Національні Новини

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