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Украина работает над тем, чтобы россию окончательно исключили из FATF – Шмыгаль

Киев • УНН

 • 114214 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Украинские власти работают над тем, чтобы россию исключили из международной группы по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма. Как заявил во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, FATF должен внести россию в “черный список” организаций, что не позволит россии избегать санкций и продолжать вести нормальные деловые отношения с кем-либо в мире, передает УНН.

Цитата

“Дефолт россии — это лишь один из элементов экономической и финансовой катастрофы, ожидающей государство-террориста. Как подчеркнул Президент Украины, мы продолжим убеждать наших партнеров, чтобы они признали россию государством-спонсором терроризма”, – заверил Шмигаль.

Детали

Премьер также отметил конфискацию всех без исключения российских активов за рубежом, которые были заморожены после 24 февраля.

“Речь идет о сотнях миллиардов долларов. Будем делать все возможное, чтобы эти замороженные средства как можно скорее были направлены на помощь украинцам и восстановление нашего государства после войны”, – продолжил он.

По словам Шмыгаля, в Канаде уже вступили в силу поправки к специализированному закону, предусматривающие возможность конфискации российских активов и использование их для поддержки Украины.

Правительство привлекает к этой важной работе лучших украинских и мировых юристов. Сегодня Кабмин внесет изменения в документ, определяющий порядок защиты интересов Украины в международных судах. Четко будут определены полномочия Министерства юстиции и Министерства иностранных дел.

Дополнение

Как писал УНН, россия впервые за более чем столетие объявила дефолт по своим международным облигациям.

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