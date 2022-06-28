Украина работает над тем, чтобы россию окончательно исключили из FATF – Шмыгаль

КИЕВ. 28 июня. УНН. Украинские власти работают над тем, чтобы россию исключили из международной группы по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма. Как заявил во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, FATF должен внести россию в “черный список” организаций, что не позволит россии избегать санкций и продолжать вести нормальные деловые отношения с кем-либо в мире, передает УНН.