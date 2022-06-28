Україна працює над тим, щоб росію остаточно виключили з FATF – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Українська влада працює над тим, щоб росію виключили з міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей та фінансуванню тероризму. Як заявив під час засідання уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, FATF має внести росію до “чорного списку” організацій, що не дозволить росії уникати санкцій та продовжувати вести нормальні ділові відносини з будь-ким у світі, передає УНН.
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“Дефолт росії — це лише один з елементів економічної та фінансової катастрофи, яка очікує державу-терориста. Як наголосив Президент України, ми продовжимо переконувати наших партнерів, аби вони визнали росію державою-спонсором тероризму”, – запевнив Шмигаль.
Деталі
Прем’єр також наголосив на конфіскації всіх без винятку російських активів за кордоном, які були заморожені після 24 лютого.
“Мова йде про сотні мільярдів доларів. Будемо робити все можливе, аби ці заморожені кошти, якнайшвидше, були спрямовані на допомогу українцям та відбудову нашої держави після війни”, – продовжив він.
За словами Шмигаля, у Канаді вже набули чинності поправки до спеціалізованого закону, які передбачають можливість конфіскації російських активів та використання їх для підтримки України.
Уряд залучає до цієї надважливої роботи найкращих українських та світових юристів. Сьогодні Кабмін внесе зміни до документу, що визначає порядок захисту інтересів України в міжнародних судах. Чітко будуть визначені повноваження Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ.
Доповнення
Як писав УНН, росія вперше за більш як сторіччя оголосила дефолт за своїми міжнародними облігаціями.