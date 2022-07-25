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Украина работает для усиления санкций против металлургического сектора рф - посол

Украина работает для усиления санкций против металлургического сектора рф - посол

Киев • УНН

 • 104190 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Украина работает для усиления санкций против россии, в том числе против ее металлургического сектора. Об этом заявил представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Безусловно мы работаем для того, чтобы санкции и дальше усиливать. В том числе против металлургического сектора рф. Потому что я согласен с тем, что нет тотального еще эмбарго против россии. Мы над этим работаем. Единственное, что ЕС, вводя такие санкции... Это касается не только ЕС, но и стран "семерки" (G7 - ред.), они пытаются находить альтернативы. Для обеспечения их промышленности. Поэтому этот процесс является комплексным. Они активно над этим работают. Мы, конечно, оказываем давление, чтобы по максимуму включать все секторы российской экономики в следующие пакеты", - сказал Ченцов.

Дополнение

В ответ на вторжение рф в Украину 24 февраля, ЕС ввел уже семь пакетов санкций, включающих замораживание активов и запрет на выдачу виз российским олигархам и чиновникам, экспортный контроль, замораживание активов центрального банка, отключение банков от системы обмена сообщениями SWIFT и запрет на импорт российского угля и нефти.

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