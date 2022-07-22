Мер москви, воєначальники та пропагандисти: хто ще потрапив під санкції ЄС проти рф

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"Рада ЄС ухвалила рішення ввести обмежувальні заходи ще щодо 54 фізичних і 10 юридичних осіб у відповідь на необґрунтовану і неспровоковану військову агресію рф проти України. Це рішення ухвалено на додаток до пакету санкцій, ухваленого Радою ЄС 21 липня", - йдеться у комюніке.

"Ми вносимо до списку ще один великий російський банк, "Сбєрбанк", і забороняємо йому проводити операції за межами росії. Ми також додаємо нових осіб, причетних до неспровокованої агресії рф проти України, таких як військові, мотоклуб "Нічні вовки" та дезінформатори", - зауважив Верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Деталі

До підсанкційних осіб увійшли високопоставлені представники політичного чи культурного істеблішменту, такі як депутати державної та місцевих дум рф, місцеві політики, такі як мер москви. Також під санкціями опинилися високопоставлені військові керівники та штаб, політики, призначені на українських територіях, захоплених росією, представники "Нічних вовків", націоналістичного мотоклубу, пропагандисти та провідні бізнесмени, вказують у євроінституції.

До підсанкційних організацій входять Сбєрбанк, великий фінансовий інститут, "Нічні вовки", компанії, що працюють у військовому секторі чи суднобудівній промисловості або причетні до крадіжки українського зерна, а також різні організації, які розповсюджують прокремлівську та антиукраїнську пропаганду.

"Зважаючи на те, що сирійський режим надає підтримку, (...) Рада ЄС вирішила також включити до списку шість фізичних та одну юридичну особу, причетних до вербування сирійських найманців для ведення бойових дій в Україні разом з російськими військами", - додали у євроінституції.

Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, тепер поширюються на 1212 фізичних та 108 юридичних осіб. Активи осіб, включених до списку, підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. На фізичних осіб додатково поширюється заборона на поїздки, яка не дозволяє їм в'їжджати або перетинати території ЄС транзитом.

Щоб притягнути сирійський режим до повної відповідальності за його роль в Україні, Рада ЄС також включає ще чотирьох осіб та одну юридичну особу до окремого санкційного списку з обмежувальними заходами у зв'язку із ситуацією в Сирії. Серед них високопосадовець, який брав участь у вербуванні сирійських найманців для ведення бойових дій в Україні на боці рф, особи, які отримують вигоду від режиму або підтримують його, а також провідні бізнесмени, які працюють у Сирії.

"Відповідні правові акти, у тому числі імена перелічених фізичних та юридичних осіб, опубліковані в Офіційному журналі ЄС", - наголосили у Раді ЄС.

Доповнення

Рада ЄС 21 липня офіційно повідомила, що у відповідь на агресивну війну росії проти України, що триває, ухвалила нові заходи, спрямовані на посилення існуючих економічних санкцій проти росії, вдосконалення їх реалізації та підвищення їх ефективності.