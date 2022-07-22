Мер москви, воєначальники та пропагандисти: хто ще потрапив під санкції ЄС проти рф

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 51593 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 89045 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 95972 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 105820 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 102106 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 90066 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 93790 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 244723 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 151054 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172959 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 66386 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 102021 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 130889 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 122786 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 85346 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 57376 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 244679 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 515940 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 464155 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 668820 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 25723 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 40833 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 85346 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 130889 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 119193 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Мер москви, воєначальники та пропагандисти: хто ще потрапив під санкції ЄС проти рф

Мер москви, воєначальники та пропагандисти: хто ще потрапив під санкції ЄС проти рф

Київ • УНН

 • 169797 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Європейський Союз ввів санкції щодо ще 54 фізичних і 10 юридичних осіб у відповідь на вторгнення рф в Україну. Серед них - високопоставлені представники політичного чи культурного істеблішменту, мер москви сергій собянін, високопоставлені воєначальники, "Сбєрбанк", пропагандисти, повідомили у Раді ЄС, пише УНН.

Цитата

"Рада ЄС ухвалила рішення ввести обмежувальні заходи ще щодо 54 фізичних і 10 юридичних осіб у відповідь на необґрунтовану і неспровоковану військову агресію рф проти України. Це рішення ухвалено на додаток до пакету санкцій, ухваленого Радою ЄС 21 липня", - йдеться у комюніке.

"Ми вносимо до списку ще один великий російський банк, "Сбєрбанк", і забороняємо йому проводити операції за межами росії. Ми також додаємо нових осіб, причетних до неспровокованої агресії рф проти України, таких як військові, мотоклуб "Нічні вовки" та дезінформатори", - зауважив Верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Деталі

До підсанкційних осіб увійшли високопоставлені представники політичного чи культурного істеблішменту, такі як депутати державної та місцевих дум рф, місцеві політики, такі як мер москви. Також під санкціями опинилися високопоставлені військові керівники та штаб, політики, призначені на українських територіях, захоплених росією, представники "Нічних вовків", націоналістичного мотоклубу, пропагандисти та провідні бізнесмени, вказують у євроінституції.

До підсанкційних організацій входять Сбєрбанк, великий фінансовий інститут, "Нічні вовки", компанії, що працюють у військовому секторі чи суднобудівній промисловості або причетні до крадіжки українського зерна, а також різні організації, які розповсюджують прокремлівську та антиукраїнську пропаганду.

"Зважаючи на те, що сирійський режим надає підтримку, (...) Рада ЄС вирішила також включити до списку шість фізичних та одну юридичну особу, причетних до вербування сирійських найманців для ведення бойових дій в Україні разом з російськими військами", - додали у євроінституції.

Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, тепер поширюються на 1212 фізичних та 108 юридичних осіб. Активи осіб, включених до списку, підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. На фізичних осіб додатково поширюється заборона на поїздки, яка не дозволяє їм в'їжджати або перетинати території ЄС транзитом.

Щоб притягнути сирійський режим до повної відповідальності за його роль в Україні, Рада ЄС також включає ще чотирьох осіб та одну юридичну особу до окремого санкційного списку з обмежувальними заходами у зв'язку із ситуацією в Сирії. Серед них високопосадовець, який брав участь у вербуванні сирійських найманців для ведення бойових дій в Україні на боці рф, особи, які отримують вигоду від режиму або підтримують його, а також провідні бізнесмени, які працюють у Сирії.

"Відповідні правові акти, у тому числі імена перелічених фізичних та юридичних осіб, опубліковані в Офіційному журналі ЄС", - наголосили у Раді ЄС.

Доповнення

Рада ЄС 21 липня офіційно повідомила, що у відповідь на агресивну війну росії проти України, що триває, ухвалила нові заходи, спрямовані на посилення існуючих економічних санкцій проти росії, вдосконалення їх реалізації та підвищення їх ефективності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$84,208.20
Золото
$3,159.90
Tesla
$272.44
Brent
$74.86
S&P 500
$5,618.77
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,883.07