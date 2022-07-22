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Мэр москвы, военачальники и пропагандисты: кто еще попал под санкции ЕС против рф

Мэр москвы, военачальники и пропагандисты: кто еще попал под санкции ЕС против рф

Киев • УНН

 • 169784 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Европейский Союз ввел санкции в отношении еще 54 физических и 10 юридических лиц в ответ на вторжение рф в Украину. Среди них - высокопоставленные представители политического или культурного истеблишмента, мэр москвы сергей собянин, высокопоставленные военачальники, "Сбербанк", пропагандисты, сообщили в Совете ЕС, пишет УНН.

Цитата

"Совет ЕС принял решение ввести ограничительные меры еще в отношении 54 физических и 10 юридических лиц в ответ на необоснованную и неспровоцированную военную агрессию рф против Украины. Это решение принято в дополнение к пакету санкций, принятому Советом ЕС 21 июля", - говорится в коммюнике.

"Мы вносим в список еще один крупный российский банк, "Сбербанк", и запрещаем ему проводить операции за пределами россии. Мы также добавляем новых лиц, причастных к неспровоцированной агрессии рф против Украины, таких как военные, мотоклуб "Ночные волки" и дезинформаторы", - отметил Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Детали

В число подсанкционных лиц вошли высокопоставленные представители политического или культурного истеблишмента, такие как депутаты государственной и местных дум рф, местные политики, такие как мэр москвы. Также под санкциями оказались высокопоставленные военные руководители и из штаба, политики, назначенные на украинских территориях, захваченных рф, представители "Ночных волков", националистического мотоклуба, пропагандисты и ведущие бизнесмены, указывают в евроинституции.

В подсанкционные организации входят "Сбербанк", крупный финансовый институт, "Ночные волки", компании, работающие в военном секторе или судостроительной промышленности или причастные к краже украинского зерна, а также различные организации, распространяющие прокремлевскую и антиукраинскую пропаганду.

"Учитывая, что сирийский режим оказывает поддержку, (...) Совет ЕС решил также включить в список шесть физических и одно юридическое лицо, причастных к вербовке сирийских наемников для ведения боевых действий в Украине вместе с российскими войсками", - добавили в евроинституции.

В целом ограничительные меры ЕС относительно действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, теперь распространяются на 1212 физических и 108 юридических лиц. Активы лиц, включенных в список, подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, не позволяющий им въезжать или пересекать территории ЕС транзитом.

Чтобы привлечь сирийский режим к полной ответственности за его роль в Украине, Совет ЕС также включает еще четырех человек и одно юридическое лицо в отдельный санкционный список с ограничительными мерами в связи с ситуацией в Сирии. Среди них чиновник, участвовавший в вербовке сирийских наемников для ведения боевых действий в Украине на стороне рф, лица, которые получают выгоду от режима или поддерживают его, а также ведущие бизнесмены, работающие в Сирии.

"Соответствующие правовые акты, в том числе имена перечисленных физических и юридических лиц, опубликованы в Официальном журнале ЕС", - подчеркнули в Совете ЕС.

Дополнение

Совет ЕС 21 июля официально сообщил, что в ответ на продолжающуюся агрессивную войну рф против Украины принял новые меры, направленные на усиление существующих экономических санкций против рф, совершенствование их реализации и повышение их эффективности.

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