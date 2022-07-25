Україна працює для посилення санкцій проти металургійного сектору рф - посол

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"Безумовно ми працюємо для того, щоб санкції і далі посилювати. У тому числі проти металургійного сектору рф. Тому що я згоден з тим, що немає тотального ще ембарго проти рф. Ми над тим працюємо. Єдине, що ЄС, вводячи такі санкцій... Це стосується не тільки ЄС, а і країн "сімки" (G7 - ред.), вони намагаються знаходити альтернативи. Для забезпечення їхньої промисловості. Тому цей процес є комплексним. Вони активно над цим працюють. Ми, звичайно, здійснюємо тиск, щоб по максимуму включати всі сектори російської економіки до наступних пакетів", - сказав Ченцов.

Доповнення

У відповідь на вторгнення рф в Україну 24 лютого, ЄС ввів уже сім пакетів санкцій, які включають заморожування активів та заборону на видачу віз російським олігархам та чиновникам, експортний контроль, заморожування активів центрального банку, відключення банків від системи обміну повідомленнями SWIFT та заборону на імпорт російського вугілля та нафти.