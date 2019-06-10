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Украина стремится к окончательному решению вопроса по восстановлению памятников в Польше - Розенко

Украина стремится к окончательному решению вопроса по восстановлению памятников в Польше - Розенко

Киев  •  УНН

 • 16019 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Украина стремится к окончательному решению вопроса по восстановлению памятников в Польше и продолжения движения в направлении восстановления поисковых работ на территории обеих стран. Об этом в комментарии журналисту УНН рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Вся наша деятельность в течение последних лет, после того, как пошло напряжение вокруг этого вопроса, была связана с тем, чтобы максимально снять те наслоения, которые привели к решению Государственной комиссии приостановить определенные работы до момента решения вопросов, в первую очередь, охраны и восстановления после возможных актов вандализма памятников, которые находятся на территории Украины и Польши", - рассказал Розенко.

Он отметил, что Украина не требует особого отношения к украинским памятникам на территории Польши, но хочет такого же отношения, которое есть в Украине к польским памятникам.

"В Украине есть акты, мы этого не скрываем, вандализма (относительно польских памятников - ред.), но как только это случается, первое - идет уголовное преследование этих лиц, совершивших эти акты, и у нас есть определенные судебные решения в отношении этих лиц. И второе, такие памятники подлежат немедленному восстановлению в том виде, в котором существовали до этого", - сообщил Розенко.

Он добавил, что Украина обращалась к польской стороне с тем, чтобы это работало и на территории Польши.

С другой стороны, по его словам, со стороны Польши были сделаны определенные шаги навстречу, в частности снятия запрета на въезд в Польшу украинским ученым, историкам, работникам госструктур.

"Безумно, нам очень приятно, что решением Конституционного суда были признаны неконституционными нормы закона об уголовной ответственности за, скажем так, "инакомыслие", которое могло влиять на обеспечение прав украинцев в Польше. С другой стороны, мы хотим, чтобы был окончательно решен вопрос о паритете по восстановлению памятников", - добавил Розенко.

Вице-премьер-министр отметил, что ведется постоянный диалог с польской стороной, Украина открыта и готова для шагов навстречу по восстановлению поисковых работ как на территории Польши, так и на территории Украины.

"Мы несколько раз встречались с моим польским коллегой вице-премьером господином Петром Глиньским. Есть на сегодняшний день приглашение украинской стороны, мое личное приглашение господину Глиньскому и руководителю Института национальной памяти Польши приехать в Киев для продолжения диалога по этому вопросу", - сообщил Розенко.

Вице-премьер-министр отметил, что решение о возобновлении поисковых работ должно быть консолидированное.

"Это должно быть консолидированное решение представителей украинского общества, органов власти, общественных организаций, научных учреждений. Но для того, чтобы это решение состоялось, должен быть прогресс в достижении цели сохранении памятников", - сказал Розенко.

Напомним, Конституционный суд Польши признал поправку об украинских националистах в закон о ИНП неконституционной.

Как сообщал УНН, Украина готова провести комиссию со всех исторических вопросов с Польшей.

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