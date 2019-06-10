Україна прагне остаточного вирішення питання щодо відновлення пам’ятників у Польщі - Розенко

ukru
16:18 • 1737 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 17790 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 33733 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 28909 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 75468 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 145772 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 165136 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153327 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 231947 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159234 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2.1 м/с
35 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

22 березня, 06:54 • 62093 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 39922 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

10:49 • 43828 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 40526 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

12:51 • 24790 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 149664 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 231946 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 197901 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 183250 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 150362 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 9688 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 11400 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 21110 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 17180 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 39922 перегляди
Актуальне
Україна прагне остаточного вирішення питання щодо відновлення пам’ятників у Польщі - Розенко

Україна прагне остаточного вирішення питання щодо відновлення пам’ятників у Польщі - Розенко

Київ • УНН

 • 16020 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Україна прагне остаточного вирішення питання щодо відновлення пам’ятників у Польщі та продовження руху у напрямку відновлення пошукових робіт на території обох країн. Про це у коментарі журналісту УНН розповів віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

"Уся наша діяльність протягом останніх років, після того, як пішло напруження навколо цього питання, була пов’язана з тим, щоб максимально зняти ті нашарування, які призвели до рішення Державної комісії призупинити певні роботи до моменту вирішення питань щодо, в першу чергу, охорони та відновлення після можливих актів вандалізму пам’ятників, які знаходяться на території України та Польщі", - розповів Розенко.

Він зазначив, що Україна не вимагає особливого ставлення до українських пам’ятників на території Польщі, але хоче такого ж ставлення, яке є в Україні до польських пам’ятників.

"В Україні є акти, ми цього не приховуємо, вандалізму (щодо польських пам’ятників – ред.), але як тільки це трапляється, перше – йде кримінальне переслідування цих осіб, які здійснили ці акти, і у нас є певні судові рішення щодо цих осіб. І друге, такі пам’ятники підлягають негайному відновленню в тому вигляді, в якому існували до цього", - повідомив Розенко.

Він додав, що Україна зверталася до польської сторони з тим, щоб це працювало і на території Польщі.

З іншого боку, за його словами, з боку Польщі були зроблені певні кроки назустріч, зокрема зняття заборони на в’їзд до Польщі українським науковцям, історикам, працівникам держструктур.

"Безумно, нам дуже приємно, що рішенням Конституційного суду були визнані неконституційними норми закону щодо кримінальної відповідальності за, скажемо так, "інакомислення", яке могло впливати на забезпечення прав українців у Польщі. З іншого боку, ми хочемо щоб було остаточно вирішено питання щодо паритету по відновленню пам’ятників", - додав Розенко.

Віце-прем’єр-міністр відмітив, що ведеться постійний діалог з польською стороною, Україна відкрита та готова для кроків назустріч щодо відновлення пошукових робіт як на території Польщі, так і на території України.

"Ми декілька разів зустрічалися з моїм польським колегою віце-прем’єром паном Петром Гліньским. Є на сьогоднішній день запрошення української сторони, моє особисте запрошення пану Гліньскому і керівнику Інституту національної пам’яті Польщі приїхати в Київ для продовження діалогу щодо цього питання", - повідомив Розенко.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що рішення про відновлення пошукових робіт має бути консолідоване.

"Це має бути консолідоване рішення представників українського суспільства, органів влади, громадських організацій, наукових установ. Але для того, щоб це рішення відбулося, має бути прогрес у досягненні мети збереженні пам’ятників", - сказав Розенко.

Нагадаємо, Конституційний суд Польщі визнав поправку про українських націоналістів до закону про ІНП неконституційною. 

Як повідомляв УНН, Україна готова провести комісію з усіх історичних питань з Польщею.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,109.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,986.30