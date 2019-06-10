Україна прагне остаточного вирішення питання щодо відновлення пам’ятників у Польщі - Розенко

"Уся наша діяльність протягом останніх років, після того, як пішло напруження навколо цього питання, була пов’язана з тим, щоб максимально зняти ті нашарування, які призвели до рішення Державної комісії призупинити певні роботи до моменту вирішення питань щодо, в першу чергу, охорони та відновлення після можливих актів вандалізму пам’ятників, які знаходяться на території України та Польщі", - розповів Розенко.



Він зазначив, що Україна не вимагає особливого ставлення до українських пам’ятників на території Польщі, але хоче такого ж ставлення, яке є в Україні до польських пам’ятників.



"В Україні є акти, ми цього не приховуємо, вандалізму (щодо польських пам’ятників – ред.), але як тільки це трапляється, перше – йде кримінальне переслідування цих осіб, які здійснили ці акти, і у нас є певні судові рішення щодо цих осіб. І друге, такі пам’ятники підлягають негайному відновленню в тому вигляді, в якому існували до цього", - повідомив Розенко.



Він додав, що Україна зверталася до польської сторони з тим, щоб це працювало і на території Польщі.



З іншого боку, за його словами, з боку Польщі були зроблені певні кроки назустріч, зокрема зняття заборони на в’їзд до Польщі українським науковцям, історикам, працівникам держструктур.



"Безумно, нам дуже приємно, що рішенням Конституційного суду були визнані неконституційними норми закону щодо кримінальної відповідальності за, скажемо так, "інакомислення", яке могло впливати на забезпечення прав українців у Польщі. З іншого боку, ми хочемо щоб було остаточно вирішено питання щодо паритету по відновленню пам’ятників", - додав Розенко.



Віце-прем’єр-міністр відмітив, що ведеться постійний діалог з польською стороною, Україна відкрита та готова для кроків назустріч щодо відновлення пошукових робіт як на території Польщі, так і на території України.



"Ми декілька разів зустрічалися з моїм польським колегою віце-прем’єром паном Петром Гліньским. Є на сьогоднішній день запрошення української сторони, моє особисте запрошення пану Гліньскому і керівнику Інституту національної пам’яті Польщі приїхати в Київ для продовження діалогу щодо цього питання", - повідомив Розенко.



Віце-прем’єр-міністр зазначив, що рішення про відновлення пошукових робіт має бути консолідоване.



"Це має бути консолідоване рішення представників українського суспільства, органів влади, громадських організацій, наукових установ. Але для того, щоб це рішення відбулося, має бути прогрес у досягненні мети збереженні пам’ятників", - сказав Розенко.



Нагадаємо, Конституційний суд Польщі визнав поправку про українських націоналістів до закону про ІНП неконституційною.



Як повідомляв УНН, Україна готова провести комісію з усіх історичних питань з Польщею.