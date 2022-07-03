Украина должна стать новым Израилем или Швейцарией: Дмитрий Лось о статусе кандидата в ЕС, перспективах экспорта и инвестициях в страну

КИЕВ. 4 июля. УНН. В конце июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе. Теперь руководство государства должно внедрить ряд реформ для того, чтобы наше законодательство отвечало европейским критериям. После чего страны ЕС смогут проголосовать за нового члена. Одобрение необходимо получить от всех 27 стран блока.

В настоящее время необходимо воплотить 7 блоков реформ: сформировать Конституционный суд, реформировать Высший совет правосудия, обновить Высшую квалификационную комиссию судей, усилить борьбу с коррупцией и назначить новых руководителей Специальной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, углубить противодействие отмыванию денег, воплотить антиолигархический закон, согласовать аудиовизуальное законодательство с европейским и завершить реформу законодательства по нацменьшинствам.

Несмотря на то, что впереди еще много работы, в Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA) подчеркивают — получение статуса кандидата подтвердило, что Украина принадлежит к европейской семье не только на словах, но и на практике.



О том, какой позитив наша страна получает от кандидатства в ЕС, перспективы развития и будущее государства УНН поговорил с председателем правления UBTA Дмитрием Лосем.

Украина получила статус кандидата в ЕС. Как повлияет указанный статус на отечественных экспортеров?

Говорить о прямом влиянии здесь и сейчас не приходится. Главное, что будет происходить впоследствии. Видимо, вы заметили, с какой скоростью Украина начала подписывать соглашения, о которых мы раньше могли только мечтать. Например, то же соглашение о "транспортном безвизе", отмене ввозных пошлин и тарифных квот и т.д.

Надеюсь, что в дальнейшем нас ожидает облегчение процедуры сертификации украинских товаров, заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA), важнейшей для наших экспортеров.

Следовательно, сам по себе статус (кандидата в ЕС, – ред.) — это большее политическое решение. Однако оно однозначно подтянет большое количество технических соглашений, которые облегчат деятельность наших экспортеров.

Изменится ли риторика Украины в вопросах экспорта? Учитывая, что сейчас идет война.

Украина – страна, половина бюджета которой наполняется за счет экспортных операций. Наша экономика является экспортно-зависимой. В условиях войны важна сплоченная работа всех министерств и ведомств. Минэкономики, Государственная таможенная служба, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины — все они имеют четкий план задач, которые нужно выполнять. И, конечно, Верховная рада, которая должна принять ранее наработанные законопроекты и выполнить план по имплементации отечественного законодательства к требованиям законодательства ЕС.

Поэтому впереди – большая работа. Объединиться должны все, в том числе и бизнес. В настоящее время – создание рабочих групп, в состав которых будут входить представители правительства и бизнеса, которые могут приобщить к процессам восстановления экономики профессиональных экспертов и консультантов. Так должна работать экосистема Украины в условиях войны, чтобы мы смогли выйти на новую экспортную строчку и приблизить государство к полноценному членству в ЕС.

Работы действительно немало. Могли бы вы оценить работу, проведенную отечественным правительством до того, как Украина получила статус кандидата в ЕС.

Была проделана огромная работа. Здесь я хочу отметить деятельность первого вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, торгового представителя Украины, заместителя министра экономики Тараса Качки, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. В целом, к работе присоединилось немало представителей отечественных министерств и ведомств.

Сейчас – дело за парламентом, который должен держать в приоритете евроинтеграционные законы. Раньше такие законодательные инициативы принимались, но не так быстро, как хотелось бы. Сегодня такого быть не должно. Евроинтеграционные законы должны приниматься автоматически и быстро.

Можем ли мы спрогнозировать, как вырастет наша экономика на фоне обретенного статуса кандидата Украины в ЕС? На что мы можем рассчитывать, чего ожидать в ближайшие годы?

Пока мы не выиграем войну, о росте экономики говорить сложно. Я не сомневаюсь в нашей победе, и после нее мы увидим рост отечественной экономики. Но при одном условии – если мы, на фоне полученного статуса, в конце концов научимся относиться к инвесторам, обеспечим им здесь "тепличные условия" и будем работать над инвестиционной привлекательностью страны, а не говорить о собственных нуждах.

Давайте не забывать, что за инвесторов конкурирует двадцать пять стран нашего региона. Именно за прямые инвестиции, а не портфельные. И свободный доступ на рынок ЕС — это уникальный шанс, который Украина и отечественный бизнес просто не могут позволить себе потерять.

Сможем ли мы экстремально быстро обеспечить инвесторов этими "тепличными условиями"? Не помешает ли война?

Пока идет война – это утопия. Мы должны понимать, что никто не будет инвестировать в страну, на территории которой идет война. Однако кое-что можно начинать делать уже сейчас.

К примеру, все мы знаем о логистических проблемах, с которыми сталкиваются наши экспортеры. Почему бы не договариваться с польским, словацким, румынским правительством об увеличении логистических возможностей. Я уверен, что границы стран НАТО никто не будет бомбить. Почему бы уже сейчас не начать решать логистические проблемы.

Приведу пример: отдельные автомобильные переходы через границу имеют всего две полосы: одна – на выход, другая – на вход. Мы можем уже сейчас сделать так, чтобы это было шесть полос. Хотя бы в десяти километровой зоне.

Далее – проблемы с железной дорогой. У нас пути разного размера, из-за чего мы должны перегружать весь экспортируемый груз. Давайте тогда увеличим количество пограничных перевалочных станций.

То есть, есть большое количество вопросов, которые можно решать не дожидаясь окончания войны.

Как вы считаете, какое место будет занимать Украина во внешнеэкономических отношениях в ближайшие пять лет? С учетом решения перечисленных вами логистических проблем.

Если мы эффективно решим перечисленные мной и другие наболевшие проблемы, то в ближайшие пять лет после войны Украина чрезвычайно стремительно займет место в первой пятерке топ-экспортеров ЕС. И будет конкурировать с Германией. Поверьте, мы в состоянии это сделать.

Речь только об экспорте продукции сельского хозяйства. А как насчет экспорта других товаров, к примеру – металлов?

Речь об экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы закончили историю со страной – "сырьевым придатком". Почему пока Украина экспортирует зерно, Турция строит мельницы? Почему вместо экспорта металлов нам не произвести их первичную переработку здесь, в Украине.

Нет необходимости для того, чтобы мы были крупными экспортерами сырья. Нам нужно делать упор на экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью. И это должна быть политика правительства, это должно быть нашим национальным планом.

Имеет ли какие-то "подводные камни" полученный Украиной статус кандидата в ЕС?

"Подводных камней" нет, есть только наша украинская ментальность. Искать в чем-то положительном негатив. Не стоит.

Лучше позаботиться о том, чтобы инвестировать в себя. Забыть о том, что нам кто-то должен. И в конце концов начать отстраивать производства, построенные нами еще в далекие 60-е годы.

Мы должны отходить от монополий, идти по пути развития и поддержки малого и среднего бизнеса. Не во всех секторах, конечно. Есть такие, где это не нужно делать. Но для большинства – это необходимый шаг.

То есть, нам нужен конкурентоспособный рынок без "панибратства". Как вы считаете, это проблема конкретно нашей нации? Или же большинство стран на пути вступления в ЕС боролись с таким явлением?

Это прошли все страны мира. И продолжают проходить, кстати. Даже те, кто стал членом ЕС. Не надо думать, что в ЕС все "белые и пушистые". Не в этом дело, но, по моему мнению, Украина должна стать новым Израилем или Швейцарией. Как пожелаете. Надо брать лучших в качестве примера. Вспомните, как те же США выходили из Великой депрессии. Украина, по желанию, может совершить такой же прорыв.

Да, именно после упомянутой вами Великой депрессии в США запустилось огромное количество строек, резко увеличилось количество рабочих мест. Как следствие – экономика США вышла на совсем другой уровень. Наряду с этим эксперты говорят, что Украина имеет большой потенциал развития военно-промышленного комплекса (ВПК). И что об этом хорошо знает весь цивилизованный мир. Как вы считаете, ждет ли нас на этом поприще светлоее будущее.

Ждет, и не только в части развития ВПК. Мы должны найти свое место в мировой экономике, строить свою экономику на основе устойчивого развития.

Украина имеет уникальное географическое расположение, которое дает нам море возможностей. Мы можем произвести большое количество проектов-драйверов отечественной экономики.

А может ли полученный Украиной статус кандидата в ЕС негативно повлиять на наши связи с другими странами? В контексте, например, отношений с Грузией.

Нет. Разве что в контексте отношений с РФ или Китаем.

А с грузинами мы – давние братья. И, я думаю, будем братьями и впредь.

Спрогнозируйте, пожалуйста, сроки вступления Украины в ЕС. Что может помешать?

Этот вопрос не ко мне, а к правительству. Я уже говорил, что есть огромный объем работы, который нужно проделать. В первую очередь, законодательный.

Турция получила статус кандидата в ЕС в далеком 1999 году. Не рискуем ли мы пойти таким же путем?

Турция, как и любой региональный лидер, ведет очень сложную политику. И эта политика не всегда отвечает заинтересованности ЕС. У Украины – другая история. И решение ЕС предоставить нам статус подтверждает это.

Однако, повторюсь – все зависит исключительно от нас. Мы должны вместе создать общество, которое покажет свою жизнеспособность. И я уверен, что мы это сделаем.

Многие украинцы на фоне войны вынужденно уехали в ЕС. Они своими глазами увидели, как живет Европа. Наши воины, которые вернутся с войны, не допустят коррупции.

Поэтому все зависит только от нас. Не на кого больше кивать, некого больше винить. Мы должны сами творить свое будущее.

Как фактор войны может повлиять на выполнение Украиной условий, поставленных ЕС? С чем могут быть проблемы?

Украинцы устали психологически. Однако нужно, чтобы кто-то писал законы, чтобы кто-то разрабатывал нормативные акты. В целом же – все будет зависеть от ситуации на фронте.

Мы заметили, как быстро правительство заполнило анкету Украины на статус кандидата в ЕС. Можем прогнозировать столь же скорую имплементацию законодательных актов?

Я в это искренне верю. Искренне этого желаю нашему правительству, ВР. И призываю их, при необходимости, обращаться к бизнесу за помощью. И мы все вместе, одной командой пройдем этот путь.