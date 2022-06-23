“Доленосне рішення прийнято”: UBTA привітала Україну з отриманням статусу країни-кандидата на вступ до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Українська асоціація бізнесу та торгівлі UBTA вітає рішення Європейської комісії про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Це стало дуже потужним проявом Європейської солідарності з Україною в цей надскладний для країни час, передає УНН З посиланням на прес-службу асоціації.
Деталі
В UBTA наголошують — отримання кандидата підтвердило, що Україна належить до європейської
родини не тільки на словах, а й практично.
Внаслідок збройних дій, руйнування інфраструктури та перерваних логістичних ланцюгів (найбільш критично — блокування українських портів) частина економічної діяльності в Україні зазнала великих втрат. Кожен наступний день війни погіршує ситуацію, тому Україні потрібно якнайшвидше перемогти росію і звільнити свої території. А після перемоги — швидко приступити до відбудови країни.
Саме тому надання кандидатства є дуже суттєвим кроком на шляху до цілі — повноцінного членства у ЕС. Це дасть можливість для швидкого та фундаментального відновлення України після війни. В UBTA підкреслили — українська перемога у війні буде перемогою і для всієї Європи, яка стане більше захищеною від російського впливу.
Цитата
“Лібералізована торгівля, спрощена система інвестування в Україну створять можливості для розвитку виробництва, зниження витрат, розширення ринків збуту, а, отже, зростання прибутків для європейських компаній. А це — win-win ефект. По оцінках UBTA, додатковий імпульс отримає побудова регіональних ланцюгів доданої вартості та співпраця у виході на ринки третіх країн, в т.ч. втрачених європейськими компаніями внаслідок конкуренції з китайськими виробниками”, — ділиться Дмитро Лось, голова правління UBTA.
Варто пам’ятати, що відновлення та економічний розвиток України потребуватиме не лише інвестицій зі сторони ЄС, а й найсучасніших технологій, підкріплених передовим досвідом та ефективним менеджментом, якими володіють держави-члени ЄС, заявили в асоціації.
А зиск від цього рішення буде не тільки для України, а й для ЄС. Країна після закінчення війни стане значно привабливішою для інвестицій — найбільша за територією країна Європи, багата на природні ресурси, інноваційним потенціалом, висококваліфікованою робочою силою, що вміє і бажає працювати.
“Ще однією перевагою України для ЄС є забезпечення стійкої світової продовольчої безпеки, а отже, зниження ризику нових масових хвиль міграції до Європи з третіх країн. Не варто забувати і про енергетичний ринок країни, який здатний покрити частину споживання електроенергії в регіонах Центральної та Східної Європи.
Наша Асоціація відчуває гордість за те, що є причетною до руху України в бік європейських реформ, що допоможуть нам стати повноправним членом ЄС”, — вважають в UBTA.