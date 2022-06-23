“Доленосне рішення прийнято”: UBTA привітала Україну з отриманням статусу країни-кандидата на вступ до ЄС

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В UBTA наголошують — отримання кандидата підтвердило, що Україна належить до європейської

родини не тільки на словах, а й практично.

Внаслідок збройних дій, руйнування інфраструктури та перерваних логістичних ланцюгів (найбільш критично — блокування українських портів) частина економічної діяльності в Україні зазнала великих втрат. Кожен наступний день війни погіршує ситуацію, тому Україні потрібно якнайшвидше перемогти росію і звільнити свої території. А після перемоги — швидко приступити до відбудови країни.

Саме тому надання кандидатства є дуже суттєвим кроком на шляху до цілі — повноцінного членства у ЕС. Це дасть можливість для швидкого та фундаментального відновлення України після війни. В UBTA підкреслили — українська перемога у війні буде перемогою і для всієї Європи, яка стане більше захищеною від російського впливу.

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“Лібералізована торгівля, спрощена система інвестування в Україну створять можливості для розвитку виробництва, зниження витрат, розширення ринків збуту, а, отже, зростання прибутків для європейських компаній. А це — win-win ефект. По оцінках UBTA, додатковий імпульс отримає побудова регіональних ланцюгів доданої вартості та співпраця у виході на ринки третіх країн, в т.ч. втрачених європейськими компаніями внаслідок конкуренції з китайськими виробниками”, — ділиться Дмитро Лось, голова правління UBTA.

Варто пам’ятати, що відновлення та економічний розвиток України потребуватиме не лише інвестицій зі сторони ЄС, а й найсучасніших технологій, підкріплених передовим досвідом та ефективним менеджментом, якими володіють держави-члени ЄС, заявили в асоціації.

А зиск від цього рішення буде не тільки для України, а й для ЄС. Країна після закінчення війни стане значно привабливішою для інвестицій — найбільша за територією країна Європи, багата на природні ресурси, інноваційним потенціалом, висококваліфікованою робочою силою, що вміє і бажає працювати.

“Ще однією перевагою України для ЄС є забезпечення стійкої світової продовольчої безпеки, а отже, зниження ризику нових масових хвиль міграції до Європи з третіх країн. Не варто забувати і про енергетичний ринок країни, який здатний покрити частину споживання електроенергії в регіонах Центральної та Східної Європи.

Наша Асоціація відчуває гордість за те, що є причетною до руху України в бік європейських реформ, що допоможуть нам стати повноправним членом ЄС”, — вважають в UBTA.