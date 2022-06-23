"Судьбоносное решение принято": UBTA поздравила Украину с получением статуса страны-кандидата на вступление в ЕС

Детали

В UBTA подчеркивают — получение кандидата подтвердило, что Украина принадлежит к европейской

семьи не только на словах, а и практически.

В результате вооруженных действий, разрушения инфраструктуры и прерванных логистических цепей (наиболее критически — блокирование украинских портов) часть экономической деятельности в Украине понесла большие потери. Каждый следующий день войны усугубляет ситуацию, поэтому Украине нужно как можно быстрее победить россию и освободить свои территории. А после победы — быстро приступить к восстановлению страны.

Именно поэтому предоставление кандидатства является очень существенным шагом на пути к цели — полноценного членства в ЕС. Это даст возможность быстрого и фундаментального восстановления Украины после войны. В UBTA подчеркнули — украинская победа в войне будет победой и для всей Европы, которая станет более защищенной от российского влияния.

Цитата

“Либерализованная торговля, упрощенная система инвестирования в Украину создадут возможности для развития производства, снижения издержек, расширения рынков сбыта, а, следовательно, роста доходов для европейских компаний. А это — win-win эффект. По оценкам UBTA, дополнительный импульс получит построение региональных цепей добавленной стоимости и сотрудничество в выходе на рынки третьих стран, в т.ч. потерянных европейскими компаниями в результате конкуренции с китайскими производителями”, — делится Дмитрий Лось, глава правления UBTA.

Следует помнить, что восстановление и экономическое развитие Украины потребует не только инвестиций со стороны ЕС, а и самых современных технологий, подкрепленных передовым опытом и эффективным менеджментом, которыми владеют государства-члены ЕС, заявили в ассоциации.

А выгода от этого решения будет не только для Украины, а и для ЕС. Страна после окончания войны станет значительно привлекательнее для инвестиций — самая большая по территории страна Европы, богатая природными ресурсами, инновационным потенциалом, высококвалифицированной рабочей силой, которая умеет и желает работать.

“Еще одним преимуществом Украины для ЕС является обеспечение устойчивой мировой продовольственной безопасности, а следовательно, снижение риска новых массовых волн миграции в Европу из третьих стран. Не следует забывать и об энергетическом рынке страны, который способен покрыть часть потребления электроэнергии в регионах Центральной и Восточной Европы.

Наша Ассоциация чувствует гордость за то, что является причастной к движению Украины в сторону европейских реформ, что помогут нам стать полноправным членом ЕС”, — считают в UBTA.