Украина вернула в международную повестку дня "вопрос Крыма" - Зеленский

"Важна дальнейшая работа над освобождением украинского полуострова Крым. Могу с удовольствием отметить, что сегодня этот вопрос возвращен в международную повестку дня. "Крымская платформа" - это наша инициатива по консолидации международных усилий для деоккупации Крыма - приобретает все большую огласку. Эту инициативу уже поддержали наши партнеры в Европе и Северной Америке и я призываю вас более активно работать над привлечением в нее стран других регионов. В этом году Генеральная Ассамблея ООН в очередной раз приняла две очень важные "крымские" резолюции - проблема милитаризации Автономной Республики Крым и ситуация с правами человека в АР Крым. Важно, чтобы об их содержании знали все наши международные партнеры. Это основная задача для нашего постоянного представителя при ООН, он это уже, кстати, блестяще делает", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что другие дипломаты также должны информировать о содержании инициированных Украиной документов в столицах других стран.

Напомним, Украина обсудила с ЕС последствия оккупации Крыма.

Также напомним, Зеленский назвал главный внешнеполитический приоритет для украинских дипломатов.