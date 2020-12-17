Зеленський назвав головний зовнішньополітичний пріоритет для українських дипломатів

"Основне ваше завдання - працювати так, щоб Україна завжди була на порядку денному наших партнерів, залишаючись їхнім важливим пріоритетом, а також знаходила зовнішні сили та засоби долати всі світові виклики. Сьогодні наш основний зовнішньополітичний пріоритет - це встановлення миру, відновлення суверенітету, територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми є країною, яка протистоїть гібридній війні Російської Федерації. І це не лише ворожі дії проти нашої незалежності, проти України, це виклик усій, ми вважаємо, цивілізований світовій спільноті. Саме тому за кожної нагоди у всіх країнах світу, де існують наші дипломатичні місії - маємо ставити питання відновлення територіальної цілісності України і повернення Донбасу та Криму", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що світова коаліція на підтримку України має збільшуватись.

"Зараз ми напружено працюємо над тим, щоб домовленості лідерів країн "нормандської четвірки" у Парижі були реалізовані. За рік від зустрічі нам вдалося повернути майже сотню наших громадян з полону. Нам також вдається забезпечувати найтриваліший режим припинення вогню за всі роки цієї війни. Кінцеве завдання - припинити війну і забезпечити мир на наших умовах", - додав Президент.

Нагадаємо, Зеленський закликав послів долучитися до перемовин про отримання вакцини від COVID-19.