Зеленский назвал главный внешнеполитический приоритет для украинских дипломатов

"Основная ваша задача - работать так, чтобы Украина всегда была на повестке дня наших партнеров, оставаясь их важным приоритетом, а также находила внешние силы и средства преодолевать все мировые вызовы. Сегодня наш основной внешнеполитический приоритет - это установление мира, восстановление суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы являемся страной, которая противостоит гибридной войне Российской Федерации. И это не только враждебные действия против нашей независимости, против Украины, это вызов всему, мы считаем, цивилизованному мировому сообществу. Именно поэтому при каждом удобном случае во всех странах мира, где существуют наши дипломатические миссии - должны ставить вопрос восстановления территориальной целостности Украины и возвращения Донбасса и Крыма", - заявил Зеленский.

Он отметил, что мировая коалиция в поддержку Украины должна увеличиваться.

"Сейчас мы напряженно работаем над тем, чтобы договоренности лидеров стран "нормандской четверки" в Париже были реализованы. За год от встречи нам удалось вернуть почти сотню наших граждан из плена. Нам также удается обеспечивать самый продолжительный режим прекращения огня за все годы этой войны. Конечная задача - прекратить войну и обеспечить мир на наших условиях", - добавил Президент.

Напомним, Зеленский призвал послов присоединиться к переговорам о получении вакцины от COVID-19.