Зеленський закликав послів долучитися до перемовин про отримання вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Посли та дипломати мають долучитись до перемовин щодо отримання вакцини від COVID-19 у січні-лютому 2021 року. Про це під час пленарної сесії “Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України” сказав Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Ми говоримо із Міністерством закордонних справ, і з МОЗом, з паном Степановим. Ми говорили, якщо у багатьох країнах вакцинуються люди наприкінці грудня, січень, з прибалтійськими країнами ми говорили. На жаль, поки що не входимо до пріоритетних 92 країн, які можуть отримати вакцину в січні, в лютому, але ми над цим дуже сильно працюємо, тому і вас прошу це робити (сказав Президент дипломатам і послам - ред.) - включайтесь, всі контакти, які в нас є - будь ласка, ми передамо. Від вас залежить цей важливий результат”, - сказав Володимир Зеленський.
Він зазначив, що щодня в Україні помирає від COVID-19 200-250 людей, і тому від кожного дня залежить, скільки людей вдасться зберегти.
“Ми знаємо, у принципі, всі компанії, і перш за все, коли говоримо про вакцинацію, - я зараз звертаюсь до наших послів у Великій Британії, у Сполучених Штатах, у Франції, в Німеччині, в Італії, до представника при ЄС, але це не означає, підкреслюю, не означає, що всім іншим треба розслаблятись”, - додав Президент.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна працює над отриманням перших партій вакцин від COVID-19 в січні.
Також нагадаємо, в Україні вже 931 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 047.
Наразі у МОЗ планують розпочати вакцинацію від COVID-19 вже у лютому 2021 року.