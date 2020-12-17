Зеленський закликав послів долучитися до перемовин про отримання вакцини від COVID-19

"Ми говоримо із Міністерством закордонних справ, і з МОЗом, з паном Степановим. Ми говорили, якщо у багатьох країнах вакцинуються люди наприкінці грудня, січень, з прибалтійськими країнами ми говорили. На жаль, поки що не входимо до пріоритетних 92 країн, які можуть отримати вакцину в січні, в лютому, але ми над цим дуже сильно працюємо, тому і вас прошу це робити (сказав Президент дипломатам і послам - ред.) - включайтесь, всі контакти, які в нас є - будь ласка, ми передамо. Від вас залежить цей важливий результат”, - сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що щодня в Україні помирає від COVID-19 200-250 людей, і тому від кожного дня залежить, скільки людей вдасться зберегти.

“Ми знаємо, у принципі, всі компанії, і перш за все, коли говоримо про вакцинацію, - я зараз звертаюсь до наших послів у Великій Британії, у Сполучених Штатах, у Франції, в Німеччині, в Італії, до представника при ЄС, але це не означає, підкреслюю, не означає, що всім іншим треба розслаблятись”, - додав Президент.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна працює над отриманням перших партій вакцин від COVID-19 в січні.

Також нагадаємо, в Україні вже 931 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 047.

Наразі у МОЗ планують розпочати вакцинацію від COVID-19 вже у лютому 2021 року.