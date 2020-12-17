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Зеленський закликав послів долучитися до перемовин про отримання вакцини від COVID-19

Київ • УНН

 • 14088 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Посли та дипломати мають долучитись до перемовин щодо отримання вакцини від COVID-19 у січні-лютому 2021 року. Про це під час пленарної сесії “Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України” сказав Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

Зеленський закликав послів долучитися до перемовин про отримання вакцини від COVID-19

"Ми говоримо із Міністерством закордонних справ, і з МОЗом, з паном Степановим. Ми говорили, якщо у багатьох країнах вакцинуються люди наприкінці грудня, січень, з прибалтійськими країнами ми говорили. На жаль, поки що не входимо до пріоритетних 92 країн, які можуть отримати вакцину в січні, в лютому, але ми над цим дуже сильно працюємо, тому і вас прошу це робити (сказав Президент дипломатам і послам - ред.) - включайтесь, всі контакти, які в нас є - будь ласка, ми передамо. Від вас залежить цей важливий результат”, - сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що щодня в Україні помирає від COVID-19 200-250 людей, і тому від кожного дня залежить, скільки людей вдасться зберегти.

“Ми знаємо, у принципі, всі компанії, і перш за все, коли говоримо про вакцинацію, - я зараз звертаюсь до наших послів у Великій Британії, у Сполучених Штатах, у Франції, в Німеччині, в Італії, до представника при ЄС, але це не означає, підкреслюю, не означає, що всім іншим треба розслаблятись”, - додав Президент.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна працює над отриманням перших партій вакцин від COVID-19 в січні.

Також нагадаємо, в Україні вже 931 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 047.

Наразі у МОЗ планують розпочати вакцинацію від COVID-19 вже у лютому 2021 року.

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