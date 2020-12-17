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Зеленский призвал послов присоединиться к переговорам о получении вакцины от COVID-19

Киев • УНН

 • 14089 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Послы и дипломаты должны приобщиться к переговорам относительно получения вакцины от COVID-19 в январе-феврале 2021 года. Об этом во время пленарной сессии "Стратегические приоритеты внешней политики Украины" сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Зеленский призвал послов присоединиться к переговорам о получении вакцины от COVID-19

"Мы говорим с Министерством иностранных дел, и с Минздравом, с господином Степановым. Мы говорили, если во многих странах вакцинируются люди в конце декабря, январь, с прибалтийскими странами мы говорили. К сожалению, пока не входим в приоритетных 92 страны, которые могут получить вакцину в январе, в феврале, но мы над этим очень сильно работаем, поэтому и вас прошу это делать (сказал Президент дипломатам и послам - ред.) - включайтесь, все контакты, которые у нас есть - пожалуйста, мы передадим. От вас зависит этот важный результат", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что ежедневно в Украине умирает от COVID-19 200-250 человек, и поэтому от каждого дня зависит, сколько людей удастся сохранить.

"Мы знаем, в принципе, все компании, и прежде всего, когда говорим о вакцинации, - я сейчас обращаюсь к нашим послам в Великобритании, в Соединенных Штатах, во Франции, в Германии, в Италии, к представителю при ЕС, но это не означает, подчеркиваю, не означает, что всем остальным надо расслабляться", - добавил Президент.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина работает над получением первых партий вакцин от COVID-19 в январе.

Также напомним, в Украине уже 931 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 047.

В Минздраве планируют начать вакцинацию от COVID-19 уже в феврале 2021 года.

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