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В Україні вже 931 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 047

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 17 грудня зафіксовано вже 931 тисячу випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 12 тисяч, зростання у порівнянні з добою раніше. При цьому кількість одужалих третю добу поспіль більша, ніж кількість захворілих, утім, кількість госпіталізованих за добу також висока. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

В Україні вже 931 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 047

"12 047 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 594 дитини та 535 медпрацівників", - повідомив Степанов.

За його даними, також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 997 осіб;
  • летальних випадків – 252;
  • одужало – 12 939 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 65 561 (зокрема методом ПЛР – 41 733, методом ІФА – 23 828).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 931 751 особа;
  • одужало – 548 356 осіб;
  • летальних випадків – 15 996;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 167 122.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях", - зазначив голова МОЗ.

Кількість захворювань в регіонах:

  • місто Київ – 96 672 випадки;
  • Вінницька область – 20 319 випадків;
  • Волинська область – 29 390 випадків;
  • Дніпропетровська область – 50 894 випадки;
  • Донецька область – 30 896 випадків;
  • Житомирська область – 35 157 випадків;
  • Закарпатська область – 26 685 випадків;
  • Запорізька область – 44 693 випадки;
  • Івано-Франківська область – 41 356 випадків;
  • Київська область – 50 666 випадків;
  • Кіровоградська область – 7 515 випадків;
  • Луганська область – 8 359 випадків;
  • Львівська область – 55 291 випадок;
  • Миколаївська область – 25 287 випадків;
  • Одеська область – 61 038 випадків;
  • Полтавська область – 30 783 випадки;
  • Рівненська область – 37 417 випадків;
  • Сумська область – 36 599 випадків;
  • Тернопільська область – 31 874 випадки;
  • Харківська область – 63 732 випадки;
  • Херсонська область – 14 858 випадків;
  • Хмельницька область – 35 632 випадки;
  • Черкаська область – 33 254 випадки;
  • Чернівецька область – 37 467 випадків;
  • Чернігівська область – 25 917 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом, у світі зафіксовано вже 74 536 277 інфікованих коронавірусом, при цьому з них одужали - 52 373 134, летальних випадків - 1 655 282. Україна на 17-у місці за поширенням і на 21-у - за кількістю смертей від COVID-19 у світі.

Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня вводять нові карантинні обмеження.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.

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