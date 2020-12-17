В Україні вже 931 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 047
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 17 грудня зафіксовано вже 931 тисячу випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 12 тисяч, зростання у порівнянні з добою раніше. При цьому кількість одужалих третю добу поспіль більша, ніж кількість захворілих, утім, кількість госпіталізованих за добу також висока. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"12 047 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 594 дитини та 535 медпрацівників", - повідомив Степанов.
За його даними, також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 2 997 осіб;
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- летальних випадків – 252;
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- одужало – 12 939 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 65 561 (зокрема методом ПЛР – 41 733, методом ІФА – 23 828).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 931 751 особа;
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- одужало – 548 356 осіб;
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- летальних випадків – 15 996;
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- проведено ПЛР-тестувань – 5 167 122.
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях", - зазначив голова МОЗ.
Кількість захворювань в регіонах:
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- місто Київ – 96 672 випадки;
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- Вінницька область – 20 319 випадків;
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- Волинська область – 29 390 випадків;
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- Дніпропетровська область – 50 894 випадки;
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- Донецька область – 30 896 випадків;
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- Житомирська область – 35 157 випадків;
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- Закарпатська область – 26 685 випадків;
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- Запорізька область – 44 693 випадки;
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- Івано-Франківська область – 41 356 випадків;
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- Київська область – 50 666 випадків;
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- Кіровоградська область – 7 515 випадків;
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- Луганська область – 8 359 випадків;
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- Львівська область – 55 291 випадок;
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- Миколаївська область – 25 287 випадків;
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- Одеська область – 61 038 випадків;
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- Полтавська область – 30 783 випадки;
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- Рівненська область – 37 417 випадків;
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- Сумська область – 36 599 випадків;
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- Тернопільська область – 31 874 випадки;
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- Харківська область – 63 732 випадки;
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- Херсонська область – 14 858 випадків;
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- Хмельницька область – 35 632 випадки;
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- Черкаська область – 33 254 випадки;
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- Чернівецька область – 37 467 випадків;
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- Чернігівська область – 25 917 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом, у світі зафіксовано вже 74 536 277 інфікованих коронавірусом, при цьому з них одужали - 52 373 134, летальних випадків - 1 655 282. Україна на 17-у місці за поширенням і на 21-у - за кількістю смертей від COVID-19 у світі.
Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня вводять нові карантинні обмеження.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.