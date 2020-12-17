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В Украине уже 931 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 047

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Украине на 8:00 17 декабря зафиксировано уже 931 тысячу случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 12 тысяч, рост по сравнению с сутками ранее. При этом количество выздоровевших третьи сутки подряд больше, чем количество заболевших, впрочем, количество госпитализированных за сутки также высоко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

В Украине уже 931 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 047

"12 047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 декабря 2020 года. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников", - сообщил Степанов.

По его данным, также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 2997 человек;
  • летальных случаев - 252;
  • выздоровели - 12 939 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 65 561 (в том числе методом ПЦР - 41 733, методом ИФА - 23 828).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 931 751 человек;
  • выздоровели - 548 356 человек;
  • летальных исходов - 15 996;
  • проведение ПЦР-тестов - 5167122.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях", - отметил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 96672 случаи;
  • Винницкая область - 20 319 случаев;
  • Волынская область - 29 390 случаев;
  • Днепропетровская область - 50894 случаи;
  • Донецкая область - 30 896 случаев;
  • Житомирская область - 35 157 случаев;
  • Закарпатская область - 26 685 случаев;
  • Запорожская область - 44 693 случая;
  • Ивано-Франковская область - 41 356 случаев;
  • Киевская область - 50 666 случаев;
  • Кировоградская область - 7515 случаев;
  • Луганская область - 8359 случаев;
  • Львовская область - 55 291 случай;
  • Николаевская область - 25 287 случаев;
  • Одесская область - 61 038 случаев;
  • Полтавская область - 30 783 случая;
  • Ровенская область - 37 417 случаев;
  • Сумская область - 36 599 случаев;
  • Тернопольская область - 31 874 случая;
  • Харьковская область - 63 732 случая;
  • Херсонская область - 14 858 случаев;
  • Хмельницкая область - 35632 случаи;
  • Черкасская область - 33 254 случая;
  • Черновицкая область - 37 467 случаев;
  • Черниговская область - 25 917 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом, в мире зафиксировано уже 74 536 277 инфицированных коронавирусом, при этом из них выздоровели - 52 373 134, летальных случаев - 1 655 282. Украина на семнадцатом месте по распространению и на двадцать первом - по количеству смертей от COVID-19 в мире.

Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря вводят новые карантинные ограничения.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.

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