В Украине уже 931 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 047

"12 047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 декабря 2020 года. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников", - сообщил Степанов.

По его данным, также за минувшие сутки:



госпитализированы - 2997 человек;



летальных случаев - 252;



выздоровели - 12 939 человек;



осуществлено тестирований за сутки - 65 561 (в том числе методом ПЦР - 41 733, методом ИФА - 23 828).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 931 751 человек;



выздоровели - 548 356 человек;



летальных исходов - 15 996;



проведение ПЦР-тестов - 5167122.



"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях", - отметил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:



Киев - 96672 случаи;



Винницкая область - 20 319 случаев;



Волынская область - 29 390 случаев;



Днепропетровская область - 50894 случаи;



Донецкая область - 30 896 случаев;



Житомирская область - 35 157 случаев;



Закарпатская область - 26 685 случаев;



Запорожская область - 44 693 случая;



Ивано-Франковская область - 41 356 случаев;



Киевская область - 50 666 случаев;



Кировоградская область - 7515 случаев;



Луганская область - 8359 случаев;



Львовская область - 55 291 случай;



Николаевская область - 25 287 случаев;



Одесская область - 61 038 случаев;



Полтавская область - 30 783 случая;



Ровенская область - 37 417 случаев;



Сумская область - 36 599 случаев;



Тернопольская область - 31 874 случая;



Харьковская область - 63 732 случая;



Херсонская область - 14 858 случаев;



Хмельницкая область - 35632 случаи;



Черкасская область - 33 254 случая;



Черновицкая область - 37 467 случаев;



Черниговская область - 25 917 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом, в мире зафиксировано уже 74 536 277 инфицированных коронавирусом, при этом из них выздоровели - 52 373 134, летальных случаев - 1 655 282. Украина на семнадцатом месте по распространению и на двадцать первом - по количеству смертей от COVID-19 в мире.

Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря вводят новые карантинные ограничения.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.