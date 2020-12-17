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Україна повернула у міжнародний порядок денний "питання Криму" - Зеленський

Київ • УНН

 • 13392 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відзначив, що сьогодні питання тимчасово окупованого Криму та його звільнення повернуто у міжнародний порядок денний. Про це він сказав під час пленарної сесії "Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України" з дипломатами та послами, передає кореспондент УНН.

Україна повернула у міжнародний порядок денний "питання Криму" - Зеленський

"Важливою є подальша робота над звільненням українського півострова Крим. Можу з приємністю відзначити, що сьогодні це питання повернуто у міжнародний порядок денний. "Кримська платформа" - це наша ініціатива з консолідації міжнародних зусиль для деокупації Криму - набуває все більшого розголосу. Цю ініціативу вже підтримали наші партнери в Європі та Північній Америці і я закликаю вас більш активно працювати над залученням до неї країн інших регіонів. Цього року Генеральна Асамблея ООН вчергове ухвалила дві дуже важливі "кримські" резолюції - проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим і ситуація з правами людини в АР Крим. Важливо, щоб про їхній зміст знали усі наші міжнародні партнери. Це основне завдання для нашого постійного представника при ООН, який це вже, до речі, блискуче робить", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що інші дипломати також мають інформувати про зміст ініційованих Україною документів у столицях інших країн.

Нагадаємо, Україна обговорила з ЄС наслідки окупації Криму.

Також нагадаємо, Зеленський назвав головний зовнішньополітичний пріоритет для українських дипломатів.

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