Україна обговорила з ЄС наслідки окупації Криму: заява

"14 грудня 2020 року Європейський Союз і Україна обговорили наслідки незаконної анексії Криму і Севастополя в режимі відеоконференції. Це була восьма така зустріч. ЄС і Україна надали оновлену інформацію про свою політику щодо Криму і Севастополя, включаючи обмежувальні заходи, і вітали дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - сказано в заяві.

Також наголошується, що в рамках обговорення Україна представила концепцію "Міжнародної кримської платформи".

Були порушені питання співпраці на міжнародних форумах і питання міжнародного права.

"Було підкреслено серйозне погіршення ситуації з правами людини на півострові, при цьому міжнародним організаціям і правозахисникам як і раніше відмовляють в доступі. Обидві сторони також обмінялися думками про ситуацію в галузі безпеки і зростаючої мілітаризації півострова з боку Російської Федерації", - заявили в ЄС.

"ЄС не визнає і не визнає незаконну анексію Кримського півострова Російською Федерацією. Він як і раніше прихильний повного здійснення своєї політики невизнання", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі в четвер, 10 грудня, погодили продовження ще на півроку - до кінця липня 2021 року - введених в 2014 році економічних санкцій проти Росії через порушення територіальної цілісності України.