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Украина обсудила с ЕС последствия оккупации Крыма: заявление

Киев • УНН

 • 13275 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Европейский Союз и Украина в понедельник обсудили последствия незаконной оккупации Крыма и Севастополя и усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Европейской службой внешних связей, передает УНН.

Украина обсудила с ЕС последствия оккупации Крыма: заявление

“14 декабря 2020 года Европейский Союз и Украина обсудили последствия незаконной аннексии Крыма и Севастополя в режиме видеоконференции. Это была восьмая такая встреча. ЕС и Украина предоставили обновленную информацию о своей политике в отношении Крыма и Севастополя, включая ограничительные меры, и приветствовали дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ”, — сказано в заявлении.

Также отмечается, что в рамках обсуждения Украина представила концепцию “Международной крымской платформы”.

Были затронуты вопросы сотрудничества на международных форумах и вопросы международного права.

“Было подчеркнуто серьезное ухудшение ситуации с правами человека на полуострове, при этом международным организациям и правозащитникам по-прежнему отказывают в доступе. Обе стороны также обменялись мнениями о ситуации в области безопасности и растущей милитаризации полуострова со стороны Российской Федерации”, — заявили в ЕС.

“ЕС не признает и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Российской Федерацией. Он по-прежнему привержен полному осуществлению своей политики непризнания”, — говорится в заявлении.

Напомним, лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе в четверг, 10 декабря, согласовали продление еще на полгода — до конца июля 2021 года — введенных в 2014 году экономических санкций против России из-за нарушения территориальной целостности Украины.

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