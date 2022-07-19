Украина вернула тела еще 45 павших воинов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Украина вернула тела еще 45 павших военных, сообщили в Минреинтеграции, пишет УНН.
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"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела 45 своих защитников", - сообщили в министерстве.
Детали
Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и силовых структур Украины, в соответствии с нормами Женевской конвенции.
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12 июля Украина вернула еще 30 тел погибших военных.