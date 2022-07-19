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Украина вернула тела еще 45 павших воинов

Украина вернула тела еще 45 павших воинов

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Украина вернула тела еще 45 павших военных, сообщили в Минреинтеграции, пишет УНН.

Цитата

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела 45 своих защитников", - сообщили в министерстве.

Детали

Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и силовых структур Украины, в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Ранее

12 июля Украина вернула еще 30 тел погибших военных.

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