Украина вернула тела еще 45 павших воинов

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"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела 45 своих защитников", - сообщили в министерстве.

Детали

Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и силовых структур Украины, в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Ранее

12 июля Украина вернула еще 30 тел погибших военных.