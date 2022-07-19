Україна повернула тіла ще 45 полеглих воїнів

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"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла 45 своїх захисників", - повідомили у міністерстві.

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Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України, відповідно до норм Женевської конвенції.

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12 липня Україна повернула ще 30 тіл загиблих військових.