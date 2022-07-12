Україна повернула ще 30 тіл загиблих військових

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"Тіла 30 українських військових будуть передані їх родинам для гідного поховання", – ідеться у повідомленні.

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Операцію проводили у Запорізькій області за співпраці Уповноваженого, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо

У червні між Україною та рф відбувся найбільший з 24 лютого обмін військовополоненими. З російського полону звільнили 144 українських військових, серед них 95 захисників "Азовсталі".

Додому повернулися бійці: Національної гвардії – 59; Військово-морських сил – 30; Збройних сил України – 28; Державної прикордонної служби України – 17; Територіальної оборони – 9; Національної поліції України – 1.