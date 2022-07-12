Украина вернула еще 30 тел погибших военных
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Украина вернула еще 30 тел погибших военных. Об этом сообщил Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко, информирует УНН со ссылкой на Минреинтеграции.
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"Тела 30 украинских военных будут переданы их семьям для достойного захоронения", – говорится в сообщении.
Детали
Операцию проводили в Запорожской области при сотрудничестве Уполномоченного, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.
Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
Напомним
В июне между Украиной и рф произошел крупнейший с 24 февраля обмен военнопленными. Из российского плена освободили 144 украинских военных, в том числе 95 защитников "Азовстали".
Домой вернулись бойцы: Национальной гвардии – 59; Военно-морских сил – 30; Вооруженных сил Украины – 28; Государственной пограничной службы Украины – 17; Территориальной обороны – 9; Национальной полиции Украины – 1.