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Украина вернула еще 30 тел погибших военных

Киев • УНН

 • 111697 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Украина вернула еще 30 тел погибших военных. Об этом сообщил Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко, информирует УНН со ссылкой на Минреинтеграции.

Цитата

"Тела 30 украинских военных будут переданы их семьям для достойного захоронения", – говорится в сообщении.

Детали

Операцию проводили в Запорожской области при сотрудничестве Уполномоченного, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним

В июне между Украиной и рф произошел крупнейший с 24 февраля обмен военнопленными. Из российского плена освободили 144 украинских военных, в том числе 95 защитников "Азовстали".

Домой вернулись бойцы: Национальной гвардии – 59; Военно-морских сил – 30; Вооруженных сил Украины – 28; Государственной пограничной службы Украины – 17; Территориальной обороны – 9; Национальной полиции Украины – 1.

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