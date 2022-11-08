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Украина вернула тела еще 38 погибших военных

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украина вернула домой тела 38 погибших военных. Об этом в Telegram сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

Цитата

"Состоялась передача тел военнослужащих, которые отдали свою жизнь за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 38 защитников", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, операцию проводили при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

С начала работы Офиса уполномоченного удалось вернуть 663 тела.

Напомним

Из российского плена уже освободили 30 военных с острова Змеиный.

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