Украина вернула тела еще 38 погибших военных

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"Состоялась передача тел военнослужащих, которые отдали свою жизнь за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 38 защитников", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, операцию проводили при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

С начала работы Офиса уполномоченного удалось вернуть 663 тела.

Напомним

Из российского плена уже освободили 30 военных с острова Змеиный.