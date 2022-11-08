Украина вернула тела еще 38 погибших военных
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украина вернула домой тела 38 погибших военных. Об этом в Telegram сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.
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"Состоялась передача тел военнослужащих, которые отдали свою жизнь за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 38 защитников", – говорится в сообщении.
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Как отметили, операцию проводили при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.
С начала работы Офиса уполномоченного удалось вернуть 663 тела.
Напомним
Из российского плена уже освободили 30 военных с острова Змеиный.