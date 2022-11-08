Україна повернула тіла ще 38 загиблих військових

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"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 38 захисників", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, операцію проводили за співпраці уповноваженого з питань зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.

З початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути 663 тіла.

Нагадаємо

З російського полону вже звільнили 30 військових з острова Зміїний.