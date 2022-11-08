Україна повернула тіла ще 38 загиблих військових
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Україна повернула додому тіла 38 загиблих військових. Про це в Telegram повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.
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"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 38 захисників", – ідеться у повідомленні.
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Як зазначили, операцію проводили за співпраці уповноваженого з питань зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.
З початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути 663 тіла.
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З російського полону вже звільнили 30 військових з острова Зміїний.