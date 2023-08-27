Украина вернула еще одного ребенка с оккупированной территории

Детали

В начале августа на горячую линию Минреинтеграции обратилась женщина, которая сообщила, что на временно оккупированной части Херсонщины живет 14-летний мальчик Иван. После смерти бабушки, которая им занималась, его собирались оформить в детский дом на ВОТ.

Взять опеку над мальчиком согласилась семья внутренне перемещенных лиц с ВОТ Херсонщины, которая сейчас проживает в Киевской области. Они знали Ивана еще до переезда, но сами не могли забрать его с оккупированной территории.

Весь процесс возвращения длился 22 дня. Сейчас парень находится среди своих. К делу подключились Минреинтеграции и «Украинская сеть за права ребенка».

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Если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на временно оккупированную территорию или территорию рф, обязательно сообщите об этом профильному специалисту Минреинтеграции Наталье Емец по телефону: (050) 562-03-13. Также можно позвонить на горячую линию Национального информационного бюро 16-48.

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