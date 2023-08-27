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Украина вернула еще одного ребенка с оккупированной территории

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Украине удалось вернуть несовершеннолетнего мальчика с ВОТ Херсонской области, которого после смерти бабушки оккупанты хотели отправить в детский дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство реинтеграции.

Детали

В начале августа на горячую линию Минреинтеграции обратилась женщина, которая сообщила, что на временно оккупированной части Херсонщины живет 14-летний мальчик Иван. После смерти бабушки, которая им занималась, его собирались оформить в детский дом на ВОТ.

Взять опеку над мальчиком согласилась семья внутренне перемещенных лиц с ВОТ Херсонщины, которая сейчас проживает в Киевской области. Они знали Ивана еще до переезда, но сами не могли забрать его с оккупированной территории.

Весь процесс возвращения длился 22 дня. Сейчас парень находится среди своих. К делу подключились Минреинтеграции и «Украинская сеть за права ребенка».

Добавим

Если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на временно оккупированную территорию или территорию рф, обязательно сообщите об этом профильному специалисту Минреинтеграции Наталье Емец по телефону: (050) 562-03-13. Также можно позвонить на горячую линию Национального информационного бюро 16-48.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне продолжают вывозить детей с оккупированных территорий в "лагеря", где промывают мозги - мэр Мелитополя

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