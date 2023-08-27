Україна повернула ще одну дитину з окупованої території
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Україні вдалося повернути неповнолітнього хлопчика з ТОТ Херсонської області, якого після смерті бабусі окупанти хотіли відправити до дитячого будинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство реінтеграції.
Деталі
На початку серпня на гарячу лінію Мінреінтеграції звернулася жінка, яка повідомила, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини мешкає 14-річний хлопчик Іван. Після смерті бабусі, яка ним опікувалася, його збиралися оформити в дитячий будинок на ТОТ.
Взяти опіку над хлопцем зголосилася сім’я внутрішньо переміщених осіб із ТОТ Херсонщини, яка наразі проживає у Київській області. Вони знали Івана ще до переїзду, але самі не могли забрати його з окупованої території.
Весь процес повернення тривав 22 дні. Наразі хлопець перебуває серед своїх. До справи долучилися Мінреінтеграції й «Українська мережа за права дитини».
Додамо
Якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію рф, обов’язково повідомте про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за телефоном: (050) 562-03-13. Також можна зателефонувати на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 16-48.
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