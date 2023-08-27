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росіяни продовжують вивозити дітей з окупованих територій до "таборів", де промивають мозок - мер Мелітополя

росіяни продовжують вивозити дітей з окупованих територій до "таборів", де промивають мозок - мер Мелітополя

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. росіяни продовжують вивозити дітей з окупованої частини Запорізької області, а також чинять на них моральний тиск. Про це в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє УНН.

Цитата

"Тисячі дітей вивозяться до так званих таборів, але це не ті табори відпочинку, до яких ми звикли. Це табори, у яких наших дітей навчають керувати БПЛА, навчають якійсь вигаданій історії. Навіть гауляйтери говорять, що причина вивезення дітей - навчити їх "правильно батьківщину любити", тож дітям просто промивають мозок", - зазначив Федоров.

За словами мера Мелітополя, окрім вивезення до таборів, із Запорізької області щонайменше 200 дітей окупантами незаконно вивезено й передано в сім’ї росіянам.

А перед 1 вересня окупанти здійснюють поквартирний обхід і перевіряють, хто з дітей записався і ходить до окупаційних шкіл «Вони змушують батьків, під загрозою позбавлення їх батьківських прав, відправляти дітей до окупаційних шкіл», - каже мер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З 1 вересня окупанти на ТОТ планують відкрити кадетські класи – Центр національного спротиву

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