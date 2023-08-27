россияне продолжают вывозить детей с оккупированных территорий в "лагеря", где промывают мозги - мэр Мелитополя

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"Тысячи детей вывозятся в так называемые лагеря, но это не те лагеря отдыха, к которым мы привыкли. Это лагеря, в которых наших детей учат управлять БПЛА, учат какой-то вымышленной истории. Даже гауляйтеры говорят, что причина вывоза детей - научить их "правильно родину любить", поэтому детям просто промывают мозги", - отметил Федоров.

По словам мэра Мелитополя, кроме вывоза в лагеря, из Запорожской области не менее 200 детей оккупантами незаконно вывезено и передано в семьи россиянам.

А перед 1 сентября оккупанты осуществляют поквартирный обход и проверяют, кто из детей записался и ходит в оккупационные школы. «Они заставляют родителей, под угрозой лишения их родительских прав, отправлять детей в оккупационные школы», - говорит мэр.

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