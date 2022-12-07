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Украина попала в топ поиска Google за 2022 год

Киев • УНН

 • 804038 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украина попала в топ поиска Google за 2022 год. В разделе поисковых запросов она находится на третьем месте, а в разделе новостей – на первом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Google trends.

Детали

Вместе со словом "Украина" искали "человеческие потери", "пожертвование" и "беженцы". Пик поисков "Украины" был с 20 февраля по 5 марта. Наибольший интерес к Украине был в Германии.

Также чаще всего в 2022 году гуглили слово Wordle (игра для угадывания слов из 5 букв), результаты матчей Индия – Англия, королеву Великобритании Елизавету II, матчи Индия – Южная Африка.

В поиске новостей самым популярным запросом, кроме Украины, была смерть Елизаветы II, результаты выборов, номера лотереи Powerball и оспа обезьян.

Напомним

Слово "Украина" стало самым популярным в публикациях американской газеты The New York Times за 2022 год.

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