Україна потрапила у топ пошуку Google за 2022 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Україна потрапила у топ пошуку Google за 2022 рік. У розділі пошукових запитів вона на третьому місці, а в розділі новин – на першому. Про це повідомляє УНН із посиланням на Google trends.
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Разом зі словом "Україна" шукали "людські втрати", "пожертва" і "біженці". Пік пошуків "України" був з 20 лютого до 5 березня. Найбільша зацікавленість Україною була в Німеччині.
Також найчастіше у 2022 році гуглили слово Wordle (гра для вгадування слів з 5 букв), результати матчів Індія – Англія, королеву Великої Британії Єлизавету ІІ, матчі Індія – Південна Африка.
У пошуку новин найпопулярнішим запитом, окрім України, була смерть Єлизавети ІІ, результати виборів, номери лотереї Powerball та мавпяча віспа.
Нагадаємо
Слово "Україна" стало найпопулярнішим у публікаціях американської газети The New York Times за 2022 рік.