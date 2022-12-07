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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 39903 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Україна потрапила у топ пошуку Google за 2022 рік

Україна потрапила у топ пошуку Google за 2022 рік

Київ • УНН

 • 804040 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Україна потрапила у топ пошуку Google за 2022 рік. У розділі пошукових запитів вона на третьому місці, а в розділі новин – на першому. Про це повідомляє УНН із посиланням на Google trends.

Деталі

Разом зі словом "Україна" шукали "людські втрати", "пожертва" і "біженці". Пік пошуків "України" був з 20 лютого до 5 березня. Найбільша зацікавленість Україною була в Німеччині.

Також найчастіше у 2022 році гуглили слово Wordle (гра для вгадування слів з 5 букв), результати матчів Індія – Англія, королеву Великої Британії Єлизавету ІІ, матчі Індія – Південна Африка.

У пошуку новин найпопулярнішим запитом, окрім України, була смерть Єлизавети ІІ, результати виборів, номери лотереї Powerball та мавпяча віспа.

Нагадаємо

Слово "Україна" стало найпопулярнішим у публікаціях американської газети The New York Times за 2022 рік.

Українські Національні Новини

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