Слово "Україна" стало найпопулярнішим в публікаціях The New York Times за 2022 рік

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Як зазначається, на другому місці опиналася країна-агресорка — рф, яка згадувалася понад 3,3 тис. разів у публікаціях іноземного видання. На третьому місці — слово “російський” (2,3 тис. разів).

Американський президент Джо Байден був четвертим (2,0). Коронавірусна пандемія замикає п’ятірку (1,7). Covid-19 опинився на шостому місці (1,7).

Експрезидент Америки Дональд Трамп — на сьомому (1,5), коронавірус — на восьмому (1,286), слово primary (первинний з англійської — ред.) — на дев’ятому місці (1,246).

Російського диктатора володимира путіна видання згадувало 1,241 тис. разів, тому він зайняв 10-ту позицію. Зазначається, що минулого року він не увійшов до ТОП-10.