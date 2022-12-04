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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 33971 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Слово "Україна" стало найпопулярнішим в публікаціях The New York Times за 2022 рік

Слово "Україна" стало найпопулярнішим в публікаціях The New York Times за 2022 рік

Київ • УНН

 • 874562 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У матеріалах видання The New York Times за 2022 слово "Україна" стало найпопулярнішим. Наша країна згадувалася понад 4,5 тис. разів, інформує УНН.

Деталі

Як зазначається, на другому місці опиналася країна-агресорка — рф, яка згадувалася понад 3,3 тис. разів у публікаціях іноземного видання. На третьому місці — слово “російський” (2,3 тис. разів).

Американський президент Джо Байден був четвертим (2,0). Коронавірусна пандемія замикає п’ятірку (1,7). Covid-19 опинився на шостому місці (1,7).

Експрезидент Америки Дональд Трамп — на сьомому (1,5), коронавірус — на восьмому (1,286), слово primary (первинний з англійської — ред.) — на дев’ятому місці (1,246).

Російського диктатора володимира путіна видання згадувало 1,241 тис. разів, тому він зайняв 10-ту позицію. Зазначається, що минулого року він не увійшов до ТОП-10.

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