Слово "Украина" стало самым популярным в публикациях The New York Times за 2022 год

Детали

Как отмечается, на втором месте оказалась страна-агрессорка — рф, которая упоминалась более 3,3 тыс. раз в публикациях иностранного издания. На третьем месте — слово “русский” (2,3 тыс. раз).

Американский президент Джо Байден был четвертым (2,0). Коронавирусная пандемия замыкает пятерку (1,7). Соvid-19 оказался на шестом месте (1,7).

Экс-президент Америки Дональд Трамп — на седьмом (1,5), коронавирус — на восьмом (1,286), слово primary (первичный с английского — ред.) — на девятом месте (1,246).

Российского диктатора владимира путина издание упоминало 1,241 тыс. раз, поэтому он занял 10-ю позицию. В прошлом году он в ТОП-10 не вошел.