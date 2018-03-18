Украина заняла шестое место в итоговом медальном зачете Паралимпиады-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В общем медальном зачете зимней Паралимпиады Украина заняла шестое место, сообщает УНН.
Наша сборная завоевала 22 награды — по 7 золотых и серебряных, а также 8 бронзовых. Украинские паралимпийцы принимали участие в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам и сноуборду. Всего на соревнованиях выступили 33 спортсмена от Украины.
Возглавляет общекомандный зачет США: 36 медалей, из которых 13 “золотых”, 15 “серебряных” и 8 “бронзовых”.
На третьем месте разместились российские паралимпийцы, которые выступали под нейтральным флагом.
Напомним, на Зимних Олимпийских играх Украина получила одно “золото” — победу принес фристайлист Александр Абраменко.