Украина заняла шестое место в итоговом медальном зачете Паралимпиады-2018

Наша сборная завоевала 22 награды — по 7 золотых и серебряных, а также 8 бронзовых. Украинские паралимпийцы принимали участие в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам и сноуборду. Всего на соревнованиях выступили 33 спортсмена от Украины.

Возглавляет общекомандный зачет США: 36 медалей, из которых 13 “золотых”, 15 “серебряных” и 8 “бронзовых”.

На третьем месте разместились российские паралимпийцы, которые выступали под нейтральным флагом.

Напомним, на Зимних Олимпийских играх Украина получила одно “золото” — победу принес фристайлист Александр Абраменко.