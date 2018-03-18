Україна посіла шосту сходинку у підсумковому медальному заліку Паралімпіади-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У загальному медальному заліку зимової Паралімпіади Україна зайняла шосте місце, повідомляє УНН.
Наша збірна завоювала 22 нагороди — по 7 золотих і срібних, а також 8 бронзових. Українські паралімпійці брали участь у змаганнях з біатлону, лижних гонках та сноуборді. Всього на змаганнях виступили 33 спортсмени від України.
Очолює загальнокомандний залік США: 36 медалей, з яких 13 “золотих”, 15 “срібних” та 8 “бронзових”.
На третій сходинці розмістилися російські паралімпійці, які виступали під нейтральним прапором.
Нагадаємо, на Зимових Олімпійських іграх Україна здобула одне «золото» - перемогу приніс фрістайліст Олександр Абраменко.