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Україна посіла шосту сходинку у підсумковому медальному заліку Паралімпіади-2018

Україна посіла шосту сходинку у підсумковому медальному заліку Паралімпіади-2018

Київ • УНН

 • 15874 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. У загальному медальному заліку зимової Паралімпіади Україна зайняла шосте місце, повідомляє УНН.

Наша збірна завоювала 22 нагороди — по 7 золотих і срібних, а також 8 бронзових. Українські паралімпійці брали участь у змаганнях з біатлону, лижних гонках та сноуборді. Всього на змаганнях виступили 33 спортсмени від України.

Очолює загальнокомандний залік США: 36 медалей, з яких 13 “золотих”, 15 “срібних” та 8 “бронзових”.
На третій сходинці розмістилися російські паралімпійці, які виступали під нейтральним прапором.

Нагадаємо, на Зимових Олімпійських іграх Україна здобула одне «золото» - перемогу приніс фрістайліст Олександр Абраменко.

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