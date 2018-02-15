Украина заняла 7 место в рейтинге "несчастных стран" по версии Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Украина заняла 7 место в рейтинге "несчастных стран" по версии издания Bloomberg. Об этом сообщается на сайте издания, передает УНН.
Так, индекс "несчастных стран" рассчитывается по показателям инфляции и безработицы. Вместе с тем, показатели Украины в этом рейтинге улучшились - в 2017 году Украина занимала 5 место в рейтинге с индексом "23,8", а по состоянию на сегодня индекс составляет "17,8".
На первом месте в рейтинге уже четвертый год подряд находится Венесуэла, состояние "наименее несчастной" экономики получил Тайланд.
Напомним, 5 февраля британский аналитический центр The Legatum Institute представил ежегодный рейтинг уровня жизни стран мира, в котором Украина заняла 112 место, потеряв 5 позиций по сравнению с прошлогодним результатом.