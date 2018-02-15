Україна посіла 7 місце у рейтингу "нещасних країн" за версією Bloomberg

Так, індекс "нещасних країн" вираховується за показниками інфляції та безробіття. Разом з тим, показники України у цьому рейтингу покращились – у 2017 році Україна посідала 5 місце у рейтингу з індексом "23,8", а станом на сьогодні індекс становить "17,8".

На першому місці у рейтингу вже четвертий рік поспіль знаходиться Венесуела, а статус "найменш нещасної" економіки отримав Тайланд.

Нагадаємо, 5 лютого британський аналітичний центр The Legatum Institute представив щорічний рейтинг рівня життя країн світу, в якому Україна посіла 112 місце, втративши 5 позицій у порівнянні з минулорічним результатом.