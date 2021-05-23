Украина заняла 5 место на “Евровидении-2021”: как голосовало национальное жюри
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Украинская группа Go_A с песней “Шум” заняла 5 место на 65-м международном песенном конкурсе “Евровидение-2021”. Об этом пишет УНН.
Детали
Украина получила 97 баллов от международных жюри, было сравнительно низким показателем, однако в 5 лидеров Go_A помогли выбиться голоса зрителей, которых было аж 267.
За выступление группы Go_A отдали национальные жюри отдали свои баллы следующим образом:
1 балл - Италия, Греция;
2 балла - Португалия;
3 балла - Норвегия, Исландия, Нидерланды;
4 балла - Израиль, Эстония;
5 баллов - Германия, Австралия, Румыния;
6 баллов - Азербайджан, Ирландия;
7 баллов - Латвия, Грузия;
8 баллов - Швеция;
9 баллов - Мальта;
10 баллов - Бельгия;
12 баллов - Литва.
К слову, Украина впервые на “Евровидении” исполнила песню полностью на украинском языке.
Победительницей “Евровидения-2021”, которое состоялось в Роттердаме, стала Италия с песней “Zitti E Buoni”.
Напомним
Финал конкурса состоялся 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
После полуфинала у букмекеров выросли шансы на победу украинской группы Go-A - они поднялись с 8 на 4 место среди фаворитов. Лидерами считали Италию, Мальту и Францию.