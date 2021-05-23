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Украина заняла 5 место на “Евровидении-2021”: как голосовало национальное жюри

Киев • УНН

 • 116671 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Украинская группа Go_A с песней “Шум” заняла 5 место на 65-м международном песенном конкурсе “Евровидение-2021”. Об этом пишет УНН.

Украина заняла 5 место на “Евровидении-2021”: как голосовало национальное жюри

Детали

Украина получила 97 баллов от международных жюри, было сравнительно низким показателем, однако в 5 лидеров Go_A помогли выбиться голоса зрителей, которых было аж 267.

За выступление группы Go_A отдали национальные жюри отдали свои баллы следующим образом:

1 балл - Италия, Греция;

2 балла - Португалия;

3 балла - Норвегия, Исландия, Нидерланды;

4 балла - Израиль, Эстония;

5 баллов - Германия, Австралия, Румыния;

6 баллов - Азербайджан, Ирландия;

7 баллов - Латвия, Грузия;

8 баллов - Швеция;

9 баллов - Мальта;

10 баллов - Бельгия;

12 баллов - Литва.

К слову, Украина впервые на “Евровидении” исполнила песню полностью на украинском языке.

Победительницей “Евровидения-2021”, которое состоялось в Роттердаме, стала Италия с песней “Zitti E Buoni”.

Напомним

Финал конкурса состоялся 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

После полуфинала у букмекеров выросли шансы на победу украинской группы Go-A - они поднялись с 8 на 4 место среди фаворитов. Лидерами считали Италию, Мальту и Францию.

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