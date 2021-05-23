Після півфіналу у букмекерів виросли шанси на перемогу українського гурту Go-A — вони піднялися з 8 на 4 місце серед фаворитів. Лідерами вважали Італію, Мальту та Францію.
Україна посіла 5 місце на “Євробаченні-2021”: як голосувало національне журі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Український гурт Go_A з піснею “Шум” посів 5 місце на 65-му міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2021”. Про це пише УНН.
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Україна отримала 97 балів від міжнародних журі, що було порівняно низьким показником, проте у 5 лідерів Go_A допомогли вибитися голоси глядачів, яких було аж 267.
За виступ гурту Go_A віддали національні журі віддали свої бали таким чином:
1 бал - Італія, Греція;
2 бали - Португалія;
3 бали - Норвегія, Ісландія, Нідерланди;
4 бали - Ізраїль, Естонія;
5 балів - Німеччина, Австралія, Румунія;
6 балів - Азербайджан, Ірландія;
7 балів - Латвія, Грузія;
8 балів - Швеція;
9 балів - Мальта;
10 баллів - Бельгія;
12 баллів - Литва.
До слова, Україна вперше на “Євробаченні” виконала пісню повністю українською мовою.
Переможницею “Євробачення-2021”, що відбулося у Роттердамі, стала Італія з піснею “Zitti E Buoni”.
Нагадаємо
Фінал конкурсу відбувся 22 травня на арені Ahoy у Роттердамі.