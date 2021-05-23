Україна посіла 5 місце на “Євробаченні-2021”: як голосувало національне журі

Деталі

Україна отримала 97 балів від міжнародних журі, що було порівняно низьким показником, проте у 5 лідерів Go_A допомогли вибитися голоси глядачів, яких було аж 267.

За виступ гурту Go_A віддали національні журі віддали свої бали таким чином:

1 бал - Італія, Греція;

2 бали - Португалія;

3 бали - Норвегія, Ісландія, Нідерланди;

4 бали - Ізраїль, Естонія;

5 балів - Німеччина, Австралія, Румунія;

6 балів - Азербайджан, Ірландія;

7 балів - Латвія, Грузія;

8 балів - Швеція;

9 балів - Мальта;

10 баллів - Бельгія;

12 баллів - Литва.

До слова, Україна вперше на “Євробаченні” виконала пісню повністю українською мовою.

Переможницею “Євробачення-2021”, що відбулося у Роттердамі, стала Італія з піснею “Zitti E Buoni”.

Нагадаємо

Фінал конкурсу відбувся 22 травня на арені Ahoy у Роттердамі.