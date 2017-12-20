Украина потребовала арестовать имущество экс-владельцев ПриватБанка на 3 млрд долл. - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Высокий суд Лондона начал рассмотрение дела "Госбанк Украины ПриватБанк против бывших собственников ПриватБанка". Украина требует до вынесения решения наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам ПриватБанка, в размере 3 млрд долларов, передает УНН со ссылкой на Зеркало недели.
"Государственный ПриватБанк обратился к Высокому суду с просьбой на период рассмотрения дела до вынесения решения наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам ПриватБанка, в размере 3 млрд долларов. Соответствующий перечень активов был предоставлен судьям в рамках слушаний о принятии решений по обеспечительным мероприятиям", - пишет издание со ссылкой на собственный источник.
В целом же, государство в лице ПриватБанка обратилось в лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства ПриватБанка по рефинансированию.
Сейчас, как отмечается, дело находится на этапе принятия решения по обеспечительным мерам в рамках производства.
Государственный ПриватБанк в суде представляет юридическая компания Hogan Lovells, которая известна в Украине по двум крупным процессам: Пинчук против Коломойского (в отношении акций "Криворожского железорудного комбината") и возврат средств, выведенных Мухтаром Аблязовым во время его руководства казахстанским "БТА Банком" (общая сумма претензий превышала 6 млрд долларов). В обоих случаях истцы остались довольны, пишет издание.
Напомним, в НБУ прокомментировали наличие более 400 исков, связанных с национализацией ПриватБанка.