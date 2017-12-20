Украина потребовала арестовать имущество экс-владельцев ПриватБанка на 3 млрд долл. - СМИ

"Государственный ПриватБанк обратился к Высокому суду с просьбой на период рассмотрения дела до вынесения решения наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам ПриватБанка, в размере 3 млрд долларов. Соответствующий перечень активов был предоставлен судьям в рамках слушаний о принятии решений по обеспечительным мероприятиям", - пишет издание со ссылкой на собственный источник.

В целом же, государство в лице ПриватБанка обратилось в лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства ПриватБанка по рефинансированию.

Сейчас, как отмечается, дело находится на этапе принятия решения по обеспечительным мерам в рамках производства.

Государственный ПриватБанк в суде представляет юридическая компания Hogan Lovells, которая известна в Украине по двум крупным процессам: Пинчук против Коломойского (в отношении акций "Криворожского железорудного комбината") и возврат средств, выведенных Мухтаром Аблязовым во время его руководства казахстанским "БТА Банком" (общая сумма претензий превышала 6 млрд долларов). В обоих случаях истцы остались довольны, пишет издание.

Напомним, в НБУ прокомментировали наличие более 400 исков, связанных с национализацией ПриватБанка.